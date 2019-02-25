مصر | القبض على عاطل أوهم الشباب بتعيينهم بالفنادق مقابل 1000 جنيه للفرد بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل أوهم الشباب بتعيينهم بالفنادق مقابل 1000 جنيه للفرد بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن قيام المدعو أحمد م. ع- مواليد 1956، مقيم بمنطقة بولاق الدكور بالجيزة، بإنشاء شركة وهمية كائنة بالدقى "بدون ترخيص" واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بالقرى والمنتجعات السياحية بعد قيامه بالإعلان ببعض الصحف والقنوات الفضائية لتعيينهم بعدد من القرى السياحية، بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر دون شروط أو مؤهلات وحصوله على مبالغ مالية تراوحت مابين (500:1000جنيه) للفرد الواحد بزعم أنها رسوم التعيين وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة "لعدد من القرى السياحية" – على غير الحقيقة – تفيد ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعُثر بحوزته على ما يلى:

(109) خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين بفنادق متعددة بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، وبمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

(83) ملف بداخل كلٍ منهم المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "صور بطاقات رقم قومى، شهادات ميلاد، شهادات تأدية الخدمة العسكرية".

(220) وثيقة تعارف بأسماء أشخاص مختلفة.

( 90 ) إعلان لطلب وظائف بالقرى والمنتجعات السياحية بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

( 56 ) عقد عمل خالى البيانات لللإلتحاق بوظائف.

( 2 ) هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من الرسائل المتبادلة بينة وبين بعض ضحاياه على برنامج واتساب آب تؤكد نشاطه.

وأمكن الإستدلال على عدد ( 5 ) من ضحايا المتهم.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.