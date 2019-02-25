انت الان تتابع السيسي للأوروبيين: أولوياتنا حماية بلادنا من السقوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة العربية الأوروبية منصة جديدة للتعاون والتنسيق والتشاور والحوار و"نحن نمثل ثقافتين مختلفتين"، مؤكدا أن الأولوية في أوروبا تتمثل في تحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا هي "حمايتها من السقوط ومنعها من الانهيار على نحو ما حدث في دول مجاورة لنا"، مشيرا خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة بشرم الشيخ، اليوم، أنه رغم اختلاف هذه الثقافات إلا أن هناك قواسم مشتركة، موضحا، أنه "لا يمكن إغفال ما يحدث في المنطقة العربية من تداعيات، ضاربا المثل بالواقع المصري والذي كان ممكنا أن يكون مماثلا لما حدث في دول مجاورة".

وقال الرئيس موجها حديثه للأوروبيين: "لا تفصلوا ما تتحدثون عنه عن ظروف المنطقة، هذا لا يعنى عدم الحديث عن حقوق الإنسان"، مضيفا أن "مدينة شرم الشيخ التي تتواجدون بها يمكن أن تتحول إلى مدينة أشباح لعدة سنوات بعمل إرهابي واحد يحدث بها، وتأثير ذلك على حركة السياحة والدخل الذي يعود على مصر، ولذلك فإن حجم