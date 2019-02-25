شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التسامح الإماراتي يسلم شيخ الأزهر درع «الجائزة العالمية للأخوة الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، خلال زيارته القاهرة.

في بداية اللقاء أشاد شيخ الأزهر باحتضان العاصمة الإماراتية أبوظبي لمؤتمر الأخوة الإنسانية، وبالتنظيم المتميز الذي أسهم في إنجاحه وتقديمه للعالم كواحد من أهم محطات السلام الإنساني، مضيفًا أن المؤتمر يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في نشر ثقافة التسامح، ودعم الحوار والتعايش بين أتباع الأديان في العالم أجمع.

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وأوضح شيخ الأزهر، أن الفاتيكان بقيادة البابا فرنسيس المحب للسلام، وبتفاعله مع جهود الأزهر الشريف العالمية، يمثل فرصة حقيقية لسلام إنساني، مشيدًا بجهود وزارة التسامح الإماراتية في نشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

من جانبه، أعرب وزير التسامح الإماراتي عن تقدير دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا للإمام الأكبر وجهوده الحثيثة في ترسيخ قيم السلام والحوار بين مختلف الحضارات والثقافات، مؤكدًا أن جهود فضيلته الداعمة لخدمة الإسلام والإنسانية، تشكل ركيزة أساسية لكل دعاة السلام والتعايش والحوار في العالم.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن جائزة الأخوة الإنسانية تشرفت باستحقاق شخصية شيخ الأزهر مع شخصية قداسة بابا الفاتيكان، لما يجسدانه من مواقف تاريخية أثرت بلا شك في تحقيق ونشر ثقافة السلام والتسامح بين الناس، مبينًا أن كلمة فضيلته في مؤتمر «الأخوة الإنسانية» تعد علامة مضيئة في تاريخ السلام العالمي، مشيدًا بما تضمنته الكلمة من رسائل قوية، تسهم في ترسيخ قيم التعايش المشترك وثقافة قبول الآخر، وتحقيق الأخوة الإنسانية، وتعزيز التكافل والتضامن بين البشر.

وفي نهاية اللقاء، سلم وزير التسامح الإماراتي لشيخ الأزهر درع «الجائزة العالمية للأخوة الإنسانية من دار زايد» التي منحتها دولة الإمارات إلى فضيلته وقداسة بابا الفاتيكان.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة