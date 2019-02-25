شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على التقدير الدولي للدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف لتوضيح التقدير الدولي للدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تسليط الضوء على أبرز التصريحات الصادرة ‏عن عدد من المسئولين الدوليين والتي تشيد بالدور المصري في هذا الصدد، ‏حيث أشادت أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية، بنجاح مصر في منع أي مركب تقل مهاجرين باتجاه أوروبا من مغادرة السواحل ‏المصرية منذ سبتمبر 2016، فضلاً عن تأكيد أنطونيو فيتورينو مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بأن مصر تمثل نموذجًا رائعًا للاستعداد والاستجابة الفعالين لتدفقات الهجرة، سواء بالنسبة إلى ‏المصريين في الخارج أو من حيث إدماج المهاجرين واللاجئين داخل مصر‎.

وفي نفس السياق، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي قد أكد أن السلطات المصرية جعلت مكافحة التهريب والاتجار على رأس أولوياتها ونتيجة لذلك لم يحدث ‏أي خروج غير شرعي من مصر إلى أوروبا هذا العام، وأن مصر تعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة.‏

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وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ديميتريس افراموبولوس، المفوض الأوروبي لشئون الهجرة، أكد على تقديره للجهود التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخاصة ما ‏يقوم به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية مصر من اضطرابات كثيرة، فيما ثمن يوهانسن هان، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار، دور مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً حرص الاتحاد على التعاون ‏مع مصر في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.‏

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن رئيس وزراء النمسا سباستيان كورتز قد أشاد بالتجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية حيث قال «في خلال العامين الماضيين لم تصل أي سفينة مهاجرين من مصر»، فيما أشاد أيضاً لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، بجهود الدولة المصرية في توفير فرص عمل للشباب كأحد وسائل مكافحة ومنع الهجرة ‏غير الشرعية.‏‏

وأخيراً أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن كريستينا ألبرتو، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد أشادت ‏بالتعاون المستمر والقائم مع المنظمات والحكومة المصرية للشراكة وتفعيل سبل التعاون ‏والتنسيق المستمر من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فيما صرح فابريس ليجيري، رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) ‏بأنه لا يوجد مركبات هجرة غير شرعية قادمة بشكل مباشر من مصر للاتحاد الأوروبي، وأن التعاون ‏مع مصرفي هذا الصدد مشجع ومتقدم.