شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: «الإخوان» غاضبون لأننا نفتخر بـ«رامي مالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقدت الإعلامية رانيا بدوي، هجوم شباب جماعة الإخوان الإرهابية على المصريين بسبب احتفالهم بفوز الفنان ذي الأصول المصرية رامي مالك بجائزة أحسن ممثل أوسكار 2019.

ونشرت «بدوي» على الصفحة الرسمية لبرنامجها «كلام رنوووش» على الفيسبوك، اليوم الاثنين، قائلة: «غاضبون لأننا نفخر برامي مالك‬⁩ وسعداء بتميزه ونجاحه، وتنقولوا ماذا قدمتم له؟ قدمنا له ما قدمناه لكم، عائلات وأجداد عاشت وتربت على الأرض الطيبة فأنجبت شابًا لم يتنكر لأصله المصري، وقف على المسرح وعيون العالم معلقة عليه، ليزهو أنه ابن مهاجرين مصريين».

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وتابعت: «أما أنتم فكانت هجرتكم للتآمر على بلد عائلاتكم وأجدادكم، هاجرتم لدعم القتل والإرهاب من الغرب، مولتموه من إنجلترا وساندتموه من أمريكا وحللتم سفك دماء الأبرياء من تركيا، وكفرتم كل من خالفكم من قطر».

ووجهت بدوي، سؤالًا لشباب الإخوان، قائلة: «من وربكم عسانا أن نفخر! رامي أم القرضاوي؟! رامي أم يوسف ندا ؟!».

واختتمت الإعلامية حديثها، قائلة: «تحدث رامي مالك عن مشاعره تجاه عائلته وزملاء العمل فخطف قلوبنا جميعًا، وقف يزهو ويفخر أنه من أصل مصري فرد عليه شعب مصر ونحن نفخر بك أكثر يا بني».