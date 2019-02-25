شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: بريطانيا وأمريكا اعترفتا بصواب وجهة النظر المصرية بشأن سوريا وليبيا واليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحوار الأوروبي العربي بدأ منذ عام 1974، حيث شكلت لجان عدة لتفعيل الحوار بين الطرفين.

وتابعت «يوسف» خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «محاولات 1974 توجت بالقمة العربية الأوروبية التي انعقدت أمس في شرم الشيخ، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للعرب ولمصر بشكل خاص»، مشيرة إلى أن التبادل التجاري العربي الأوروبي يساوي نظيره مع روسيا والصين وأمريكا.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب «أطروحات مصر السياسية بشأن حل أزمات المنطقة ثبت صحتها الفترة الأخيرة»، مؤكدة أن البرلمان البريطاني والكونجرس الأمريكي اعترفا بصواب وجهة النظر المصرية بشأن اليمن وسوريا وليبيا.