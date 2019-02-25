شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: 28 دولة أوروبية حضرت قمة شرم الشيخ.. والسيسي استطاع إدارتها بسلاسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير أحمد حجاج، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحضور الأوروبي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، كان أكثر من المتوقع.

وقال «حجاج»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «28 دولة أوروبية حرصت على حضور القمة العريبة الأوروبية، نظرا لأهمية القضايا المطروحة للمناقشة بالقمة، فضلا عن رغبة البعض في عقد لقاءات ثنائية، وهو ما حدث مع تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية التي أجرت لقاءات عدة بشأن البريكست».

وأشاد مساعد وزير الخارجية الأسبق، بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على محاورة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر، مؤكدا أن السيسي استطاع إدارة القمة بسلاسة.