شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأوكراني لوزيرة السياحة: 110 رحلة طيران مع مصر.. وخط للعلمين قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع هينادي لاتي، سفير دولة أوكرانيا لدى مصر، الاثنين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجال السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوكرانية.

بدأت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير الأوكراني، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية السوق الأوكرانية باعتبارها أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث حققت أعلى معدلات للحركة وجاءت في المرتبة الثانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر في عام ٢٠١٨.

Advertisements

وتطرقت الوزيرة للحديث عن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع والذي يتضمن استهداف أسواق سياحية جديدة تعمل الوزارة من خلالها على تنويع مصادر السائحين الوافدين إلى مصر بجانب الأسواق التقليدية.

من جانبه أشار السفير الأوكرانى إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى أن الشعب الأوكرانى يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الحضارة المصرية والاستمتاع بالأنماط السياحية المصرية المختلفة.

وتحدث السفير عن اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الذي عقد في العاصمة الأوكرانية «كييف» في نوفمبر الماضي، وتم خلاله توقيع بروتوكول يتضمن جزءا يتعلق بالتعاون في مجال السياحة ودعوة وفود من الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الأوكرانية التي يعقد أحدهما في مارس، والآخر في أكتوبر، وذلك للترويج لمصر واستعراض الإمكانيات السياحية للمدن المصرية.

وأوضح السفير أن هناك 110 رحلة طيران بين المدن الأوكرانية والمصرية، لافتًا إلى أن هناك رحلة سيتم إطلاقها قريبًا من أوكرانيا إلى مدينة العلمين الجديدة.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لزيارة أوكرانيا لتبادل المعلومات ومناقشة سبل التعاون الثنائي بين الجانبين والترويج للسياحة المصرية، ومن جانبها رحبت الوزيرة بهذه الدعوة.