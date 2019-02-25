شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 737 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تطعيم 737 ألفا و674 طفلا بنسبة 65.7% من إجمالي المستهدف مليون و123 ألفا و472 طفلاً، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة والتي بدأت الأحد والمستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان تنفذ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان سنوياً للتأكد من رفع مناعة الأطفال ضد المرض، مشيراً إلى أن التطعيمات تعد ضرورية لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة لحمايتهم ورفع مناعتهم منذ الصغر ضد الأمراض والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مستمرة لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى 501 فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ومحطات القطار بالمحافظة، و1752 فريقا متحركا يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، والتطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.