شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مدرسة الصنايع بكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوات الحماية المدينة التابعة بكوم أمبو، الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع داخل مدرسة الصنايع في كوم أمبو. وكان بلاغ وصل للحماية المدنية يفيد باندلاع حريق في المدرسة الثانوية الصناعية. وعلى الفور تم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في عدد كبير من التخت التي كانت جاهزة للتوزيع على عدد من المدارس. حريق داخل مدرسة الصنايع بكوم امبو حريق داخل مدرسة الصنايع بكوم امبو

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