شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ يتهم معلمًا بالتعدي على تلاميذ بـ«خرطوم» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت إخصائية اجتماعية و2 من أولياء الأمور ببلاغ يتهم مدرسا بالتعدي على عدد من التلاميذ بمدرسة ابتدائية بالضرب بخرطوم لعدم التزامهم أثناء الحصة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بوجود بلاغ من «ش. ب» إخصائية اجتماعية بمدرسة ابتدائية بالنوبارية، ومقيمة بنفس المنطقة و2 من أولياء أمور تلاميذ بالمدرسة، يتهمون فيه «أ. ع» مدرس لغة إنجليزية بالمدرسة، بالتعدي على بعض الطلبة بالضرب بخرطوم، دون حدوث ثمة إصابات بدعوى عدم التزامهم أثناء حصته بفصلهم الدراسي.

وأثناء ذلك حضر المدرس المذكور، وبسؤاله أنكر ما نُسب إليه، وعلل اتهام المذكورين له بسبب وجود خلافات بينه وإدارة المدرسة، وأخطر مديرية التربية والتعليم لاتخاذ شؤونها.