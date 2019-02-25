شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يوضح كيف تحسب الذرية في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه على الجميع أن يزيد قليلا من أعماله الحسنة للحاق بموتانا وأقاربنا من الشهداء والصالحين.

واستعرض «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc» اليوم الإثنين، كيف تحسب الذرية في الإسلام، لافتًا إلى أن الذرية تحسب بالعمل وليس بالنسب.

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وأشار «الجندي» إلى أن الذرية في الإسلام تحسب بالعمل وليس بالنسب، لافتًا إلى قول الله تعالى الذي يأمرنا قائلًا: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم»، كما أن الجميع أموات والمسألة تتلخص في «ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت».

وقال «الجندي»: «سيدنا يوسف وهو نبي كريم وسيد الصالحين، دعا ربه في الآية الكريمة: «توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين».

وأوضح «الجندي» أن الله يمكنه تغيير القضاء، موجهًا إلى أنه من الواجب أن نقول: «اللهم إني أسالك رد القضاء»، ولا تقول «اللهم إني لا أسألك رد القضاء»، موضحًا أن الله لو أزال الحوادث فالموت متواجد لا محالة.

وتابع «الجندي» أن الفقه في الدين هو غاية وأمنية أهل الإيمان، لافتًا إلى قول المصطفى: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»، منوهًا على ضرورة مراجعة النفس أولًا بأول.