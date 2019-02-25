شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة الزقازيق تنفيذ المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في معظم كليات الجامعة والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب المهن والحرف اليدوية في معظم المجالات، كما يستفيد منها أيضًا المرأة المعيلة.

وقال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، في بيان، الاثنين، إنه جرى إعداد البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل اللازم لإعداد الكوادر الفنية لمواجهة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعة كما تم تحديد الخطة التنفيذية للمبادرة وتحديد آليات التواصل مع المستفيدين من المبادرة، وتوقيتات التنفيذ وأسماء المشاركين وجداول البرامج التدريبية مع التنبيه بضرورة توثيق البرنامج التنفيذي لكل كلية مشاركة.

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من جانبه أوضح الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هندسة الزقازيق أعلنت عن 19 برنامجًا مجانيًا لتأهيل صُناع الشرقية من الشباب في مختلف المهن وهي «نجار -سباك- كهربائي- مبيض محارة- نقاش- عامل بناء- مبلط السراميك- حداد مسلح، ورفع كفاءة فني ميكانيكا السيارات والمعدات والمحركات والهيدروليك، وفني تشغيل الضواغط وتشغيل المولدات ورفع كفاءة وناش أرضي مع توافر تحقيق السلامة المهنية للصناع».

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج تدريبية لحاملي الشهادة الإعدادية في مجالات فني تصميم صفحات إنترنت، برنامج فني صيانة أجهزة الحاسب، وفني شبكات الحاسب، وفني تصميم باستخدام الحاسب، وفني إدخال بيانات بـ25 متدربًا لكل برنامج بمعدل دورة كل شهر ويتم عمل اختبار عملي وتحريري ومشروع تطبيقي في نهاية كل دورة.

وذكر «شعلان» أن كلية الزراعة تعلن عن ستة برامج تدريبية في مجالات فني منظفات وعطور، وفني الزراعات المحمية «الصوب الزراعية» وزراعة الأسطح، وفني تنسيق الحدائق وصيانتها، وعامل فني تكنولوجيا تدوير المخلفات الزراعية وآخر صيانة إصلاح الجرارات والآلات الزراعية ومعدات استصلاح الأراضي، وهندسة الزراعات المحمية بمعدل 60 متدرب لكل برنامج على مدى ثلاثة شهور، كما تنفذ كلية التربية النوعية برنامج الصنايعي المحترف من خلال ورش عمل مثل الخزف اليدوي وورش عمل صناعة الحلي والإكسسوار بهدف إيجاد فرص تدريبية لجميع الأعمار من الجنسين، وتقدم برنامج تدريب احترافي للمصنوعات الجلدية. ويشارك مركز الخدمة العامة التابع لقطاع البيئة في المبادرة بتدريب المرأة المعيلة والأسر المنتجة حيث ينظم دورة لتطريز الملابس على ثلاث مستويات، ودورة للأشغال الفنية، وأشغال الكروشيه.