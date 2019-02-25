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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفاجئ المستشفى العام بزيارة ويستمع للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاجأ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أقسام مستشفى كفر الشيخ العام بالزيارة لمتابعة سير وانتظام العمل والمرور على الاستقبال للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين، وكلف محافظ كفر الشيخ بتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاحتياجات المرضى، مشددًا على حسن معاملتهم.
واستمع المحافظ لطلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتكثيف المرور اليومي.
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