شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الصحفيين» السعودية: أردوغان شعر بالهزيمة لتنظيم مصر القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب خالد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعودية، على الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «لا أستغرب هذا الهجوم غير المبرر».

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وأضاف «المالك»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معروف بموقفه الداعم لتنظيم الإخوان.

وأوضح «المالك» أن التغيير الذي حدث في مصر عقب حكم تنظيم الإخوان لم يتفق مع رؤية «أردوغان»، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا متأزمة بسبب تدخل الرئيس التركي في الشؤون المصرية.

وأشار «المالك» إلى أن هجوم أردوغان نابع عن شعوره بأن تنظيم مصر للقمة العربية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة هزيمة حقيقية له.