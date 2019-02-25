الخليج 365: قمة "تاريخية" ونجاحها فاق التوقعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، فى شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واقرأ أيضا في الخليج 365 غدا..

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