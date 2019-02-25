شكوى لجهاز حماية المستهلك ضد شركة "فيليب موريس" بسبب ارتفاع أسعار السجائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المحامى هانى جاد ، بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد شركة "فيليب موريس" ، بسبب دروها الخفى فى رفع أسعار السجائر فى السوق المصرى. وقال "جاد" أن تورط شركة "فيليب موريس" فى قضايا تهرب ضريبى، دفعه للتقدم ببلاغ للجهات المختصة، للتحقيق فى الأمر، وكشف قيمة المبالغ المهدرة على الدولة، وأنه سيعد ملف كامل لتقديمه لإدارة التهرب الضريبى ووزارة المالية والأموال العامة والأجهزة الرقابية للتحقيق فى الأمر.

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