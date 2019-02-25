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شاهد فى دقيقة .. إجراءات قبول مرحلة رياض الأطفال بمدارس الجيزة التجريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

بعد إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع حلول لاستقبال جميع الطلاب، فى مرحلة رياض الأطفال، بالمدارس التجريبية بمحافظة الجيزة.

 

”الخليج 365” يقدم أهم ضوابط التعليم لقبول جميع الأطفال، وخطة استيعاب الكثافات فى محافظة الجيزة، خلال الفترة المقبلة من خلال السطور التالية:-

 

1ـ التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة لحل مشكلة تنسيق رياض الأطفال

 

2ـ سبب المشكلة هو الارتفاع الشديد للكثافات بمحافظة الجيزة

 

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3ـ المشكلة من مسئوليات المحافظة لأن التعليم يدار بشكل لا مركزى 

 

4ـ قررت الوزارة قبول جميع الأطفال من هم فى سن الخامسة وأكثر  

 

5ـ  فتح قاعات جديدة فى المدارس، ورفع الكثافة  لتصل إلى 60  طالبا

 

6ـ  تشغيل بعض القاعات فترتين فى بعض المدارس التجريبية

 

7ـ المديرية تقوم بتوزيع الطلاب من خلال التنسيق لمرحلة رياض الأطفال بالإدارات والمديرية نفسها

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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