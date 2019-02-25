شاهد فى دقيقة .. إجراءات قبول مرحلة رياض الأطفال بمدارس الجيزة التجريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع حلول لاستقبال جميع الطلاب، فى مرحلة رياض الأطفال، بالمدارس التجريبية بمحافظة الجيزة. ”الخليج 365” يقدم أهم ضوابط التعليم لقبول جميع الأطفال، وخطة استيعاب الكثافات فى محافظة الجيزة، خلال الفترة المقبلة من خلال السطور التالية:- 1ـ التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة لحل مشكلة تنسيق رياض الأطفال 2ـ سبب المشكلة هو الارتفاع الشديد للكثافات بمحافظة الجيزة Advertisements 3ـ المشكلة من مسئوليات المحافظة لأن التعليم يدار بشكل لا مركزى 4ـ قررت الوزارة قبول جميع الأطفال من هم فى سن الخامسة وأكثر 5ـ فتح قاعات جديدة فى المدارس، ورفع الكثافة لتصل إلى 60 طالبا 6ـ تشغيل بعض القاعات فترتين فى بعض المدارس التجريبية 7ـ المديرية تقوم بتوزيع الطلاب من خلال التنسيق لمرحلة رياض الأطفال بالإدارات والمديرية نفسها

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