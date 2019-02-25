شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم الطلبة الأوائل بمدرسة السادات بإدارة الوراق التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت مدرسة السادات للتعليم الأساسى التابعة للإدارة الوراق التعليمية احتفالا لتكريم الطلبة الأوائل بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدرسة، بحضور ممثلين عن الإدارة التعليمية، وعدد من أولياء الأمور. وسلم ممثلو الإدارة التعليمية ومحمد عنتر مدير المدرسة شهادات تقدير للطلبة المتفوقين بالترم الأول بالمرحلة الابتدائية والإعدادية.



















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