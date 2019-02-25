قنصل مصر العام بالخرطوم: نريد وحدة وأمن واستقرار السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قنصل مصر العام لدى الخرطوم المستشار أحمد عدلي إمام، إن الضمير المصري يريد وحدة وأمن واستقرار السودان، داعيا الإعلام في البلدين للاضطلاع بدوره في التوعية بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد المستشار أحمد عدلي إمام - خلال ندوة "العلاقات السودانية المصرية" التي نظمها اليوم الاثنين المركز العالمي للدراسات الأفريقية بالخرطوم - أهمية وجود تبادل اقتصادي وتجاري بين البلدين.
من جانبه، أكد مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد حامد تبيدي توافر إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لتعزيز التعاون، مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي كأكبر دليل على التعاون الإيجابي بينهما.
وشدد على ضرورة وجود فعاليات شعبية متبادلة بين البلدين لتقوية العلاقات، مبرزا أهمية دور الإعلام في هذا الإطار.
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