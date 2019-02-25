شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق 6 قوافل دعوية بالمحافظات الحدودية الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف ست قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( الجيزة – المنيا – البحيرة – ومرسى مطروح – والبحر الأحمر ) الجمعة القادمة تحت عنوان : ” البناء الاقتصادي السديد وأثره في استقرار المجتمع “.

وقالت وزارة الأوقاف، إن القوافل تأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / علي السيد علي محمد .

الشيخ / أسامة عبد الرازق محمد .

الشيخ / رمضان محمد محمد فضل .

الشيخ / أحمد عبد الرحمن عبد الله .

الشيخ / سعد محمد حمودة.

الشيخ / طارق عبد العزيز حسن.

الشيخ / شعبان رمضان محمد .

الشيخ / هيثم رفعت عبد اللطيف.

الشيخ / محمود شحات علي.

الشيخ / علي سعيد أبو غزال .

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / سامي علي عبد القوي .

الشيخ / أحمد رضوان زيدان .

الشيخ / أحمد عادل خميس .

الشيخ / عمرو محمد إبراهيم .

الشيخ / محمود صابر حرز الله.

الشيخ / نور عبد الجيد محمد بركات.

الشيخ / محمود أحمد محمد سعيد .

الشيخ / محمود عبد الحميد علي .

الشيخ / معروف أحمد عبد الرحيم.

الشيخ / خيري عبد الحميد عبد الجابر .

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القافلة الثالثة : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد محمود محمد حسن .

الشيخ / إبراهيم بسيوني سعد تركي .

الشيخ / عيد رجب أبو هواش .

الشيخ / محمد أحمد عبد العزيز شهاب.

الشيخ / جابر عوض منيسي .

القافلة الرابعة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / حسام محمود بيومي .

الشيخ / محمد سمير محمد عبد الغني .

الشيخ / محمد أحمد حامد .

الشيخ/ محمد أبورواش بدر.

القافلة الخامسة : إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 6 / 3 /2019م إلى السبت 23 / 3 /2019م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد محمود أحمد القرش.

الشيخ / أيمن حسن عطا الله .

الشيخ / محمد عبد الله ياسين .

الشيخ / سيد أحمد مازن .

الشيخ / مصطفى محمود حسين .

القافلة السادسة : إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 6 / 3 /2019م إلى السبت 23 / 3 /2019م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد عبد التواب بهنس .

الشيخ / أسامة عبد الرحمن السكري.

الشيخ / محمد عبد الخالق السروجي.

الشيخ / حسن جمال حسن .

الشيخ / رجب عبد السلام.