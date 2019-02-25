تحرير 318 محضرا متنوعا خلال حملات رفع إشعالات بـ4 أحياء فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات، بشكل يومى، نفذ أحياء "شرق مدينة نصر والبساتين، والزيتون، والأزبكية"
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ"الخليج 365" أن الحملات أسفرت عن تحرير 83 محضر إشغال و218 محضر إزالة إدارية و4 أمر غلق محال مخالفة و7 محضر لباعة جائلين وتحرير 6 محاضر بيئة.
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