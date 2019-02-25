الآثار: السيطرة على حريق محدود بالقرب من منطقة الكاب الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت وزارة الآثار السيطرة على حريق محدود نشب بالحشائش الموجودة بالقرب من منطقة الكاب الأثرية بمدينة إدفو دون حدوث اية أضرار. وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثارفى بيان صادر عنه اليوم، أن النيران لم تحدث أية اضرار بالمنطقة الأثرية، حيث أنها تبعد حوالي ٣٠٠ متر عن منطقة الحريق التي لا يوجد بالقرب منها أية آثار.

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