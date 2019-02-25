الزراعة: 30 ألف طن زيادة في صادرات مصر من البطاطس مع بداية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أن صادرات مصر من البطاطس خلال يناير 2019 بلغت 130 ألف طن، بزيادة قدرها 30 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي؛ مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية وثقة العالم فيها ويبشر بطفرة كبيرة في التصدير خلال العام تنعكس بالإيجاب على الناتج القومي المصري.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريراً من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول تصدير البطاطس خلال شهر يناير الماضي.

وقال أبوستيت - في تصريح اليوم الاثنين - إنه تم أيضا استيراد احتياجاتنا من تقاوي البطاطس لزراعة العروة الحالية بإجمالي 112 ألف طن من أجود أنواع التقاوي.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة لديها برنامج وطني لإنتاج تقاوي الخضر يتم تنفيذه حاليا من خلال المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية.​