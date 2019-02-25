محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):
أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بنتائج القمة العربية - الأوروبية الأولى التي اختتمت أعمالها اليوم في شرم الشيخ، لافتا إلى أنها ستسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدول العربية والأوروبية، لمواجهة مختلف التحديات المشتركة، وبما يحقق التطلعات والدفع لمسار التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع.
وأعرب أمير الكويت، في برقية شكر بعث بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة، وحسن الوفادة، اللتين حظي بهما والوفد الرسمي المرافق خلال زيارته الرسمية لشرم الشيخ، والتى ترأس خلالها وفد الكويت في أعمال القمة.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه القمة التي جمعته وأخوانه قادة الدول العربية الشقيقة، والدول الأوروبية الصديقة، ورؤساء الوفود المشاركة بهذه القمة، متمنيا المزيد من التقدم والنماء والازدهار لمصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت لـ"السيسي": نشكركم على حسن الضيافة.. وأتمنى الازدهار لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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