​متحدث الرئاسة: استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية يعكس استقرارنا ونجاحنا

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اختيار مصر لاستضافة فعاليات القمة العربية الأفريقية الأولى، له دلالات عميقة للغاية، ورسائل مهمة متعددة ذكرها الأوروبيون قبل أن يذكرها الجانب المصري، وذلك خلال لقاءاتهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي، في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين في أعقاب اختتام أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، إن القاسم المشترك في هذه الدلالات والرسائل يتمثل في أن عقد المؤتمر في مصر يؤكد أنها أصبحت بلد الأمن والأمان، إلى جانب الإعراب عن التقدير لما حققته مصر من نجاحات وإنجازات خلال الأعوام الخمسة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تحول المشهد ١٨٠ درجة، من مشهد مضطرب في أعقاب ٢٠١١ إلى مشهد حافل بالتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاهتمام بالارتقاء بخدمات التعليم والصحة، وإقامة العديد من المشروعات العالمية العملاقة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية والتنموية.

وأوضح راضي أنه عندما يحدث هذا التحول خلال خمس سنوات، فإنه يعد إعجازا بكل المقاييس وبكل المعايير العالمية، مضيفا: "تحقيق النجاح والإصلاح داخل وطنك يفرض احترام الآخرين ويدفعهم للاستماع والقدوم إليك، وهى رسالة ترسخ النجاح الذي تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي".

وفيما يتعلق بالعلاقات العربية الأوربية، أكد السفير راضي أن ما يجمع بين المنطقتين العربية والأوروبية كثير للغاية، وقال إن هناك مساحات مشتركة واسعة تفرض التعاون والحوار، كما أن هناك جذورا تاريخية وعلاقات متشعبة ثقافية واقتصادية، وسكانهما يمثلون جزءا كبيرا من سكان العالم، كما أن التحديات المشتركة كثيرة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاٍرهاب والأفكار المتطرفة والهجرة غير الشرعية.

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وأشار إلى أن الاٍرهاب يؤثر بشكل كبير على المنطقتين، خاصة ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا على المنطقة العربية قادمين من مناطق بعيدة، وكذلك تجنيد الإرهابيين على مواقع الانترنت بشكل عام وليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح راضي أن عودة هؤلاء المقاتلين بعد انتهاء النزاعات أو بعد الانتصار على الاٍرهاب هو أمر ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية، وهناك احتمالان إما أن يتم انتقالهم الى أماكن اخرى، ويمثل ذلك مشكلة كبيرة ولدينا في مصر تجربة مماثلة في السابق وهى قضية "العائدين من أفغانستان"، أو عودتهم إلى بلادهم الأصلية بما يمثله ذلك من مشكلات، وهناك أيضا مشكلة تتمثل في المقاتلات الأجنبيات الراغبات في العودة إلى أوروبا وأنجبن أطفالا، مما يمثل مشكلات اجتماعية عميقة، وتم طرحها بشفافية في جلسات الموتمر، وأصبح هناك توافق على أن التحديات تتطلب التعاون لمواجهتها، ونتمنى أن تكون القمة بداية للحوار الذي يعد أفضل وسيلة لحل المشكلات.

وردا على سؤال من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما إذا كان تم الاتفاق على جدول زمني وآلية لتنفيذ بنود إعلان قمة شرم الشيخ تمهيدا لقمة بروكسل 2022، قال السفير بسام راضي إن ذلك سيتم في فترة لاحقة، فهذه القمة عقدت على مستوى رئاسي رفيع المستوى وخطة العمل التنفيذية ستترك بعد ذلك للوزارات المختصة لبحثها بالتفصيل.

وبالنسبة لما ستطرحه مصر في القمة العربية القادمة في تونس، أكد السفير بسام راضي أن دور مصر فاعل ورئيسي ومهم وموقفها واضح وصريح وثابت، وأعلنه الرئيس السيسي مرارا وتكرارا، ويتمثل في أن موقف مصر في حل الأزمات السياسية في المنطقة العربية، يؤكد على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، وأنه ليس ثمة أي مكان للتنظيمات المسلحة أو الميلشيات، ولكن دعم الجيوش الوطنية النظامية ودعم المؤسسات الوطنية ووحدة الأراضي، وليس التقسيم والتدخل في الشئون الداخلية للدول، وهذه المباديء تبلور موقف مصر من أية قضية.