"هيروين في المقابر".. سقوط عصابة "الأشقياء الثلاثة" بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الجنوب أكدت أن "أحمد.ف" 26 سنة، و"علاء.ع" 19 سنة و"يوسف.م" 17 سنة، يتخذون منطقة المقابر مسرحا لتجارتهم الآثمة.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت قوة من ضباط المباحث القبض على المتهمين بحوزتهم عشرات التذاكر من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

أمام العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، أقر المتهمون بحيازتهم المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.