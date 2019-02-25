مصر | تعرف على العقوبة القانونية التي تنتظر صاحب "كلبي مدينتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على العقوبة القانونية التي تنتظر صاحب "كلبي مدينتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور والفيديوهات ظهر بها أثار تشوهات و"عض" وإصابات خطيرة بوجه الطفل محمد إيهاب المعروف إعلاميا بـ"طفل مدينتي" التي عاش دقيقتين رعب ومعركة بين الكلب الشرسة التي هاجمته أثناء لهوه برفقة زملائه خارج المنزل.

تعود التفاصيل أثناء تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من والد الطفل، "محمد إيهاب سماحة"، 9 سنوات، مفاده إصابة نجله بجروح غائرة في أماكن متفرقة بأنحاء جسده، بعدما هاجمه كلبان شرسان، ملك جاره أطلقهما في الشارع بدون تقييدهما بسلاسل، ما تسبب في إصابة نجله بإصابات بالغة وخطرة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم لمحل البلاغ، وجار عمل التحريات والاستماع لأقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وبسؤال المستشار القانونى محمد صبرى الشرنوبي، عن العقوبة علي صاحب الكلب، قاله إنه يعاقب صاحب الكلب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك طبقا لنص الماده 244 من قانون العقوبات، والتي تنص علي: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار الشرنوبى فى تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني، إخلال جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلثة أشخاص فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

وأوضح الشرنوبى، أنه يحق لدفاع الطفل المجني عليه، أن يدعي بالحق المدني في الجلسة، ومن ثم يرفع دعوى مدنية يطالب فيها التعويض من صاحب الكلب.