أخبار مصر | شيخ الأزهر يزور مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يزور مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عصر اليوم الاثنين، بزيارة مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الماضي بمنطقة الدرب الأحمر، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الحسين، التابعة لجامعة الأزهر.
ووجه فضيلته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وهم سيدة وطفل وطالب تايلاندي يدرس في جامعة الأزهر، حتى اكتمال شفائهم، كما قرر الإمام الأكبر تقديم منحة دراسية للطالب التايلاندي، وتوفير سكن طلابي له بمدينة البعوث الإسلامية.
وشدد شيخ الأزهر على أن تلك التفجيرات الإجرامية لن تنال من صمود وعزيمة الشعب المصري، أو تقلل من إصراره على دحر عصابات الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسها، مؤكدا وقوف المصريين بمختلف توجهاتهم خلف مؤسسات الدولة في حربها ضد تلك العصابات.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد التهنئة لرئيس وزراء لبنان بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً سيادته عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار، ومبدياً التقدير لحرص السيد الحريري على المشاركة في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، لا سيما وأنها تعد أول زيارة خارجية رسمية له بعد تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة.
كما جدد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعى إلى النأى بلبنان عن النزاعات الإقليمية، حرصاً على لبنان فى المقام الأول وحفاظاً على استقرار المنطقة، وللحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعى للدول العربية وزعزعة أمنها.
من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء اللبنانى اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصرى في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة أساسية فى حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيداً بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح التنموي، ومعتبراً إيهاً نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.