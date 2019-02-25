أخبار مصر | شيخ الأزهر يزور مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يزور مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عصر اليوم الاثنين، بزيارة مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الماضي بمنطقة الدرب الأحمر، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الحسين، التابعة لجامعة الأزهر.

ووجه فضيلته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وهم سيدة وطفل وطالب تايلاندي يدرس في جامعة الأزهر، حتى اكتمال شفائهم، كما قرر الإمام الأكبر تقديم منحة دراسية للطالب التايلاندي، وتوفير سكن طلابي له بمدينة البعوث الإسلامية.

وشدد شيخ الأزهر على أن تلك التفجيرات الإجرامية لن تنال من صمود وعزيمة الشعب المصري، أو تقلل من إصراره على دحر عصابات الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسها، مؤكدا وقوف المصريين بمختلف توجهاتهم خلف مؤسسات الدولة في حربها ضد تلك العصابات.

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