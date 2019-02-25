أخبار مصر | الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستقبل أمين عام 'الأعلى للإعلام' (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستقبل أمين عام 'الأعلى للإعلام' (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت اليوم، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة، يترأسه أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ للتعرف على أحدث المستجدات في مجال العلوم الرقابية والإدارية والاجتماعية والقانونية، باعتبارها الركيزة الأساسية في مكافحة الفساد الذي تطورت أساليبه ووسائله.

ورحب مدير الأكاديمية في بداية اللقاء بالإعلاميين الأفارقة، وتناول دور هيئة الرقابة الإدارية في إجراء التحريات حول الموظف وكشف الجرائم التي تُرتكب بسبب المال العام، كما تطرق إلى المشروع القومي للبنية المعلوماتية، الذي يساعد على الحصول على أي بيانات مهمة للدولة في كافة المجالات، نظرًا أنه يُعتبر مرآة حقيقية لسلطات الدولة لاتخاذ القرارات على أسس صحيحة.

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كما التقى الوفد بنائب مدير الأكاديمية، الذي عرض بدوره تعريف الفساد وأسبابه وأنواع الرقابة في مصر، كما تناول نبذة تاريخية عن الهيئة، وتم عرض فيديو تعريفي عنها، وتطرق أيضًا إلى صلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومسؤوليات هيئة الرقابة الإدارية في المنع والكشف والمتابعة، وكذلك الجرائم التي تختص بها الهيئة، ومحاور عملها، من خلال تلبية مطالب قطاعات الدولة وبحث الشكاوى والتحريات، وخطة عمل الهيئة والأعمال التلقائية.

وقام أحد ضباط جهاز الخدمة السرية بعرض أحد القضايا التي نفذتها الهيئة، بداية من مرحلة التحريات وتنفيذها، وصولًا إلى عملية الضبط ثم حكم المحكمة.

وفي ختام اللقاء قام الإعلاميون الأفارقة بإجراء بعض الحوارات التلفزيونية مع المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية، لتوثيق الزيارة، وعرضها في إعلام دولهم الرسمي.