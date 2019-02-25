أخبار مصر | شكري يلتقي نظيره الليتواني على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكري يلتقي نظيره الليتواني على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بنظيره الليتواني "ليناس لينكوفيتشيوس"، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيران تناولا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، كما قاما بالتوقيع على اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، وذلك في إطار مساعي تعزيز العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الليتواني قد قام بزيارة ثنائية إلى مصر في شهر يناير الماضي لبحث أفاق تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا، فضلاً عن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وانطلقت أمس الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية 74 وفدًا من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".

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ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجميع، قائلًا: "أرحب بكم في بقعة غالية من أرض مصر، مدينة السلام بشرم الشيخ، هذه المدينة الآمنة تجسد أسمى صور التعايش والسلام بين شعوب العالم".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته، أن شرم الشيخ سعت إلى تعزيز الروابط الإنسانية، متابعًا: "من دواعي سروري أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، وهذا ليس بغريب على مصر".

وأكد، أن انعقاد القمة العربية الأوروبية خير دليل على عمق العلاقات بين العرب وأوروبا، موضحًا أن التغلب على التحديات بجهود فردية أمر يصعب تحقيقه.

وأضاف "السيسي"، أن العلاقات العربية الأوروبية سوف تبقى للأبد؛ لأن الدول العربية والأوروبية يربطهم تعاون مشترك في كافة المجالات.

وتابع: "ظاهرة الهجرة وتنامي خطر الأرهاب من أهم الموضوعات المشتركة، لافتًا إلى أن الإرهاب بات آداة تستخدمها بعض الدول لنشر الفوضى في المنطقة.