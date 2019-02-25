أخبار مصر | الأمين العام للبرلمان يوضح حقيقة النواب المتغيبين عن جلسة اليوم

وأضاف "سعد الدين": أن بعضهم لم يوقعوا في البصمة إما للسهو أو لعدم البصمة بطريقة صحيحة مما أظهر بصمتهم مرفوضة رغم حضورهم جدول أعمال الجلسة منذ بدايتها مثل النواب طارق: رضوان، ومصطفى بكري، وآخرين، الأمر الذى أدى لظهور أسمائهم ضمن كشوف الغياب على غير الحقيقة.

وكان طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من الأمين العام للمجلس، مراجعة أسماء النواب الذين أعلن البرلمان اليوم عن تغيبهم من خلال شاشات عرض قاعة المجلس.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بداية الجلسة العامة، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.