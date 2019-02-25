أخبار مصر | رئيس البرلمان يغادر إلى الأقصر للمشاركة في "مؤتمر مكافحة الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يغادر إلى الأقصر للمشاركة في "مؤتمر مكافحة الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهًا إلى الأقصر، للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الصالة الحكومية بالمطار، على الرحلة المصرية المتجهة إلى الأقصر.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في هذا المؤتمر، الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد آخر من المسئولين بالاتحاد وبمنظمة الأمم المتحدة، وبرلمانيين من مجلس النواب المصري ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب.

ويعد هذا المؤتمر بداية سلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

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ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، وذلك بعد نظر 54 طلب إحاطة وأربع أسئلة وتسعة طلبات مناقشة، موجهة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حول القضايا الرياضية المختلفة، على أن يعود المجلس للانعقاد فى 10 مارس المقبل.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بداية الجلسة العامة، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.