شاهد.."مباشر قطر" تكشف تجنيد النظام القطرى للشباب التونسى للالتحاق بداعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن الجرائم التى ارتكبها النظام القطرى وحركة النهضة التونسية عندما قاما بتجنيد الشباب التونسى العاطل عن العمل فى صفوف التنظيم الإرهابى "داعش"، تحت مزاعم نصرة دين الله، والجهاد فى سبيله.
وتابع التقرير الذى بثتة القناة التابعة للمعارضة القطرية:"بصمات تنظيم الحمدين فى تونس فى كل مدينة، فلم تخلو مدينة أو قرية بتونس من شباب سافروا إلى سوريا أو العراق تحت مزاعم الجهاد ونصرة الدين والتكلفة يتحملها النظام القطرى ..تفاصيل وأسرار كشفت عنها بدرة قعلول رئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية فى تونس، حول التعاون بين حركة النهضة الإخوانية فى تونس من جهة وتنظيم الحمدين من جهة أخرى لتجنيد الشباب فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى".
وأكد التقرير أن النظام القطرى كان يتولى تمويل تجنيد الشباب التونسى فى صفوف داعش، بسوريا والعراق، حتى بلغ عدد العناصر التونسية فى صفوف التنظيم المتطرف 6 آلاف تونسى، لافتاً إلى أن حركة النهضة والنظام القطرى استغلوا فقر هؤلاء الشباب من أجل جعلهم وقود حرب وتدمير.
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