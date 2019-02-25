بشار الأسد يزور طهران ويلتقي خامنئي وروحاني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس السورى بشار الأسد زيارة للعاصمة الإيرانية طهران والتقي خلالها بالقائد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي والرئيس الإيرانى حسن روحاني. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن لقاء الأسد بخامنئى تطرق للمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونشرت الوكالة لقطات من اللقاء الذى جمعهما .

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