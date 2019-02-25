شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إعلان مصر خالية من مناطق الخطورة الداهمة نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نهاية جولته الموسعة بمحافظة السويس، والتى تضمنت متابعة تقديم الخدمات للمواطنين وموقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، معرباً عن سعادته الكبيرة أثناء زيارته للمحافظة لما لهذه المحافظة من قدر كبير عند كل المصريين، مؤكداً حرصه على زيارة المحافظات المختلفة برفقة عدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروعات التنموية المختلفة، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، هذا فضلاً عن حرصه على لقاء نواب البرلمان للعمل على حل المشكلات والاستجابة لمطالب دوائرهم طبقاً للإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء تم استعراض ما تم خلال الزيارة والنتائج المترتبة على حل بعض المشكلات القائمة التى تواجه أهالى المحافظة، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم تخصيص 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بمدينة الشيخ خليفة، وأشار إلى أن توسعات محطة الصرف الصحى بعتاقة فى مرحلة تجارب التشغيل، موجهاً فى هذا الصدد بتسريع الخطوات لإتمام المحطة وبدء التشغيل فى اقرب وقت ممكن، وفيما يتعلق بمدينة السلام 1 أكد على المسئولية الكاملة للجمعيات بتنفيذ كافة الأعمال الخاصة بالمشروع كونها صاحبة التقسيم الخاص.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه يتابع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمحافظة السويس، ومن بينها التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 والتى تعد فرصة مواتية لرفع كفاءة العديد من المرافق والمحاور لتعظيم استفادة المحافظة من هذا الحدث الرياضى الهام، مشيراً إلى أنه فى لقائه مع محافظ السويس منذ أيام وجه بقيام شركات البترول العاملة بالمحافظة بالمساهمة فى إنجاح استضافة المحافظة لفعاليات البطولة من خلال الإمكانيات المتاحة، وذلك ضمن مسئوليتها المجتمعية، مضيفاً فى هذا الصدد أن وزارة التنمية المحلية ستساهم ايضاً من خلال توفير 35 مليون جنيه.

وخلال اللقاء أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى أن ما تم صرفه فى مختلف المجالات بالسويس وصل إلى 134 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، مضيفاً أن الوزارة تًتابع يومياً أعمال تنفيذ المشروعات مع المحافظة ولجان المتابعة، منوهاً إلى أن الستة أشهر القادمة ستشهد تطويراً فى مجالات كثيرة.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه فيما يتعلق بشرق السويس والسويس الجديدة، فإنه جار التنسيق لإصدار قرار بالمدينة الجديدة، وأى مكان له واجهة ساحلية، وكذا يجرى العمل على زيادة وضم المناطق الجديدة للأحوزة العمرانية.

وأضاف وزير السكان أنه فيما يتعلق بتطوير العشوائيات، فإنه بحلول نهاية عام 2019 سيتم الإعلان عن كون مصر خالية من مناطق الخطورة الداهمة، موضحا أن استراتيجية تطوير المناطق العشوائية تتضمن تراخيص الهدم والبناء والدعم الفنى لتطوير المناطق العشوائية.

كما استمع مدبولى إلى مطالب نواب الشعب عن محافظة السويس ومقترحاتهم والتى تضمنت الاهتمام بزيادة عدد الأسرة الخاصة بمرضى الفشل الكلوى، وتطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية واعتباره ضمن الخطة القومية، وكذا المطالب المتعلقة بزيادة أعداد وحدات الإسكان الاجتماعى وتضمين إسكان الشباب "الزواج الحديث" به، وتعديل مدينة السلام لحى سادس ضمن أحياء المحافظة، ومعالجة العجز فى مياه الشرب وتطوير محطات رفع الصرف الصحى والشبكات، وتطوير المناطق العشوائية، وإتاحة خدمات الصرف الصحى، وفى الختام تقدم أعضاء مجلس نواب المحافظة بالشكر إلى رئيس الوزراء على حل مشكلة مدينة الشيخ خليفة، وتوفير الدعم لإنجاح بطولة كأس الأمم، وكذا استكمال كلية الطب.

وعقب الاستماع إلى مطالب نواب محافظة السويس، طمأنهم الدكتور مصطفى مدبولى أنه أخذ ملاحظات بجميع المطالب وأنه سيتم دراستها من الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لها والاستقرار على أفضل الوسائل لتنفيذها فى أقرب وقت ممكن فى ضوء الإمكانيات المتاحة بما يلبى احتياجات أهالى محافظة السويس.