بعد قرار النائب العام.. مالك كلبي واقعة "طفل مدينتي" يسلمهما لقسم الشرطة -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:

ذكرت صفحة رابطة سكان مدينتي على "فيسبوك"، أن صاحب الكلبين اللذين عقرا الطالب محمد إيهاب، سلمهما إلى قسم شرطة التجمع الأول عصر اليوم، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار الكلاب.

كان النائب العام المستشار أمر بضبط كلبين عقرا طفلًا بـ"مدينتي" التابعة لقسم القاهرة الجديدة، وإيداعهما الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا.

وقالت النيابة العامة في بيانها اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة وبيان نوعهما وجنسهما وبيان إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادرًا لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وأضافت النيابة أنه تم استكمال التحقيقات في الواقعة بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

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ووجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في الواقعة مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العام في واقعة عقر كلبين للطفل محمد غياب سماحة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

ودشن عددا من الأهالي والأسر بمدينتي هاشتاج " لا للكلاب الشرسة بمدينتي".

ورصدت كاميرات المراقبة في مدينتى الحادث الذي وقع للطفل "محمد إيهاب" والذي نشرته والدته على "فيسبوك"، الذي أاظهر تعرض نجلها لهجوم من أحد الكلاب التي يمتلكها ساكن بالمدينة.

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