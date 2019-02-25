"عبد العال" يغادر إلى الاقصر للمشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهًا إلى الأقصر، للمشاركة في مؤتمر إقليما يعقد هناك حول مكافحة الإرهاب خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الصالة الحكومية بالمطار، على الرحلة المصرية المتجهة إلى الأقصر.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في هذا المؤتمر، والدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد آخر من المسئولين بالاتحاد وبمنظمة الأمم المتحدة، وبرلمانيين من مجلس النواب المصري ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب.

ويعد هذا المؤتمر بداية سلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.