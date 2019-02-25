بعد حجزهما بالحجر البيطري| النائب العام يستدعي مالك كلبين عقرا "طفل مدينتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط كلبين عقرا طفلًا بـ"مدينتي" التابعة لقسم القاهرة الجديدة، وإيداعهما الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا.

وقالت النيابة العامة في بيانها اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة وبيان نوعهما وجنسهما وبيان إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادرًا لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

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وأضافت النيابة أنه تم استكمال التحقيقات في الواقعة بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

ووجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في الواقعة مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العام في واقعة عقر كلبين للطفل محمد غياب سماحة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.