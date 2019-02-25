محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
ألقى ضباط قسم شرطة الجمالية، القبض على سيدة حال قيامها بعرض مصوغات للبيع على أحد المحلات التجارية بدائرة القسم، بعدما قامت بسرقتها من أحد المساكن بدائرة قسم شرطة الوايلى.
تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط كلاًمن، "أمينة.م"، 34 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية (4 دلاية ،2 سلسله ، خاتم) للبيع لأحد أصحاب محلات المصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع ثمنها الحقيقى.
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن "نوال.م"، 33 سنة، ربة منزل ، ومقيمه بدائرة قسم شرطة الوايلى بإسلوب " المغافلة " أثناء زيارتها للمجنى عليها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر حاولت بيعهم بثمن بخس.. القبض على سيدة أثناء عرضها مصوغات مسروقة للبيع بالجمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.