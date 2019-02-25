حاولت بيعهم بثمن بخس.. القبض على سيدة أثناء عرضها مصوغات مسروقة للبيع بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقى ضباط قسم شرطة الجمالية، القبض على سيدة حال قيامها بعرض مصوغات للبيع على أحد المحلات التجارية بدائرة القسم، بعدما قامت بسرقتها من أحد المساكن بدائرة قسم شرطة الوايلى.

تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط كلاًمن، "أمينة.م"، 34 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية (4 دلاية ،2 سلسله ، خاتم) للبيع لأحد أصحاب محلات المصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع ثمنها الحقيقى.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن "نوال.م"، 33 سنة، ربة منزل ، ومقيمه بدائرة قسم شرطة الوايلى بإسلوب " المغافلة " أثناء زيارتها للمجنى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.