أخبار مصر | البرلمان يوافق على اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

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على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.