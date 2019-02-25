أخبار مصر | وزير الآثار في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، مدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين عقب زيارة رسمية لمصر العربية تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية التي اختتمت أعمالها اليوم.

كان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار شرم الشيخ الدولي، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وسفير خادم الحرمين الشريفين، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

يذكر أن نجاح القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ وما تم التوافق عليه خلالها "يفوق توقعات الكثيرين"، وهو ما يؤكد عزم القادة العرب والأوروبيين على استكمال مواجهة التحديات المشتركة.

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ومن ناحيته أكد الرئيس السيسي، في الجلسة الختامية للقمة بشرم الشيخ اليوم الاثنين، أن "الشعوب المحبة للسلام ستجني ثمار نجاح القمة التي تم الاتفاق فيها على تعميق الشراكة وتعزيز التعاون وسبل مواجهة التحديات المختلفة"، مشيراً إلى أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل العام 2022.

وتضمن البيان الختامي للقمة الاتفاق على تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ودعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف والاتفاق على حل الأزمة الليبية المعروف باتفاق الصخيرات والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن ومواجهة المقاتلين الأجانب.

وتضمن أيضاً التزام الجانبين بالتعاون في مجال وقف الهجرة غير الشرعية والعمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنع التحريض على الكراهية والعنصرية.

وجدد البيان الالتزام على المواقف المشتركة بعملية السلام في الشرق الأوسط وعدم شرعية المستوطنات والالتزام بحل الدولتين وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وحل الأزمة السورية بما يقتضي انتقالاً سياسياً حقيقياً يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.