أخبار مصر | أشرف بدر مديرًا لمركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام

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أصدر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، قرارًا بندب الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي الأسبق، للعمل مديرًا لمركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام (الميكروفيلم).

يذكر أن الكاتب الصحفي أشرف بدر، تدرج في العمل الصحفي بمؤسسة الأهرام، حتى وصل إلى منصب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، كما انتخب مؤخرًا، رئيسًا لرابطة الشرون العربية والإفريقية بنقابة الصحفيين.

يذكر أن المركز يعمل فيه أكثر من400 موظف وعامل، بالإضافة إلى أكثر من 150 بالتعاقد، للإشراف ودعم تنفيذ في الدول العربية، وأفرع فى جميع المحافظات.

ويضم المركز أكثر من 400 مليون صورة ميكروفيلمية حصيلة تسجيل المستندات لتعاقدات المركز حتى الآن، إضافة إلى أكثر من 280 مليون صورة إلكترونية مُسجلة على وسائط تخزين الكترونية، و 350 دراسة وتصميم نظام توثيق وتسجيل ميكروفيلمي وإلكتروني.

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وقام منذ إنشائه بتنفيذ أكثر من2000 دورة تدريبية لآلاف من المتدربين، يعملون في جميع مواقع نظم التوثيق وتكنولوجيا المعلومات فى مصر والعالم العربي.

كما أن المركز لديه أكثر من 500 جهاز إنتاج واسترجاع ميكروفيلمي تشملها خطوط الإنتاج بالمركز، و 150 جهازًا لتنفيذ أعمال الأرشيف الإلكتروني والتسجيل على الأقراص المدمجة CD, DVD.

وتجسد قصة الميكروفيلم أحلام الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في هذا الصدد؛ حيث رأى تجربة حفظ الوثائق التاريخية والتراث على صور يتم تسجيلها على أشرطة حساسة «ميكروفيلم» فى إحدى جولاته الأوروبي، لذا جعل مهمة المركز تتمثل في:

1- تنظيم و توثيق المعلومات

2-مسح ضوئى للمستندات الميكروفيلميه

3- مسح ضوئى وارشفة المستندات

4- انشاء أنظمة متكاملة للأرشفة بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا.