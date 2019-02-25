أخبار مصر | لجنة الدفاع بالبرلمان تستقبل وفدًا ألبانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الدفاع بالبرلمان تستقبل وفدًا ألبانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الاثنين، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى ووزيرة الدفاع السابقة ميمى كوديلى، ومساعدة رئيس اللجنة وعضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية، وسفير ألبانيا بالقاهرة إدوارد سولو.

وقال عامر، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن اللقاء تناول التأكيد على حسن العلاقات بين البلدين وحرص مصر على هذه العلاقات خاصة انها تاريخية وممتدة منذ القدم.

وأضاف "عامر"، أنه قدم التهنئة للوفد الألبانى بعد قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بتحديد شهر يوينو المقبل لفتح مفاوضات انضمما ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا للوفد البرلمانى على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين.

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وأثنى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، على التعاون ضد الإرهاب وتجنب الازدواج الضريبى وتسليم المجرمين والتعاون فى المجال الفضائى، مؤكدًا أيضا أهمية استمرار التعاون البرلمانى وتبادل الزيارات لتحقيق الخبرات والصداقة بين الجانبين لتحقيق مصلحة البلدين، بالإضافة إلى الإشادة بالوفد بالتعاون السياسى والبرلمانى والاقتصادى والسياحى بين مصر وألبانيا.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.