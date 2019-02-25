أخبار مصر | نقابة الأطباء: انعقاد الجمعية العمومية العادية 29 مارس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء: انعقاد الجمعية العمومية العادية 29 مارس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت النقابة العامة للأطباء، جميع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة 29 مارس الجارى، الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة بدار الحكمة.

وأوضحت النقابة فى بيان، أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثانى يوم الجمعة 5 إبريل بنفس المكان والزمان، مشيرة إلى أن جدول الأعمال سيكون متوفرًا بمقر النقابة للأعضاء.

نرشح لكم: برسالة "واتس آب" الاستعلام عن موعد اجراء العمليات بمعهد القلب

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أعلن نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور محمد فوزي، عن اطلاق معهد القلب القومي بامبابة، خدمة جديدة للاستعلام عن موعد اجراء القسطرة القلبية وجراحات القلب بالمعهد، عن طريق التليفون.

وأوضح أن المعهد خصص رقم الهاتف 01014099953، ليقوم المريض بارسال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول فى رسالة على تطبيق "واتس آب" على الرقم المخصص، وسيتم الرد بميعاد وتاريخ اجراء العمليه أو القسطرة، مشيرًأ إلى أن الخدمة لمرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ويُعد معهد القلب القومى بامبابة، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة لمرضى القلب فى مصر، ويستقبل مرضى من كل محافظات مصر، ويستقبل ما يقرب من مليون مريض سنويًا، ويُجرى مايقرب من 1800 قسطرة شهريًا.