أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ستاد السويس

نرشح لكم: وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

تفقد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الاثنين الموافق 25 فبراير الجاري إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بمرافقة عدد من المسئولين عن مشروع تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة.

شملت جولة الوزير تفقد موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسى، والمكتبة، والكليات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، والملاعب وغيرها من مرافق الجامعة.

وأشاد الوزير خلال الجولة بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا لأفضل المواصفات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا تكرار زيارته للجامعة خلال الفترة المقبلة لمتابعة معدلات التنفيذ.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ منشآت الجامعة، والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقع الجامعة بشرم الشيخ كليات (الألســـن واللغات، والسياحة والفنادق، وقسم هندسة العمارة) بالإضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.