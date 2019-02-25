مصر | حبس عاطلين لسرقتهم الدرجات البخارية بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لسرقتهم الدرجات البخارية بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري؛ لسرقتهم الدراجات البخارية بالسلام.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام أول عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وهم يوسف ز22سنة، مروان م 25 سنة وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وبيعها لدي ن ت عاطل سئ النية وارشدوا عن بعض المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف أحمد عز المحامي العام، إحالة مدير مدرسة «منارة الشرق» بالمرج في واقعة انهيار السور على التلاميذ أثناء فترة الفسحة، ما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 6 آخرين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المرج.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه المسئول عن بناء السور الذي تسبب في الواقعة، وأنه عقب زيادة أعداد الطلاب المتقدين للالتحاق بالمدرسة لكونها من أفضل المدارس بالمنطقة قررت شراء المبنى الذي شهد الواقعة وتم ضمه للمدرسة وهو في الأصل عبارة عن منزل مملوك لأحد الأشخاص، ويوم الواقعة أخبرني أحد العاملين بالمدرسة بأن السور العلوي للمدرسة انهار على الأطفال فتوجهت مسرعا وقمت بطلب النجدة واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

ووجهت النيابة للمتهم تهم بالإهمال والتقصير في تأدية عمله والتسبب بالخطأ في موت الطفل «عبد الرحمن. م» وإصابة الأطفال «حسام إيهاب، يوسف حسين، يوسف هاني، أدهم أحمد، محمد أشرف، أحمد حسام».

وكشفت تقارير محافظة القاهرة الخاصة بمعاينة المدرسة أن العقار الملحق للمدرسة «محل الواقعة» لم يصدر له ترخيص بالانضمام للمدرسة ولم تحرر له مخالفات قبل انهيار السور على الأطفال.