مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، في مجال المرور عن ضبط "6 سحب متنوع، 23 نموزج 125، 46 حالة اشتباة، 8 حالة تصالح، وفي مجال المرافق.

تم ضبط 136 كرسى، 12 ترابيزة، 6 تروسيكل، 40 قلب شيشة، 19 استاند، 4 طقطوقة، 6 ثلاجة عرض، 8 ميزان، 8 استاند، 22 مليكان ملابس، 4 ترولي، 6 ميزان، 6 شمسية، 4 أسطوانة، 4 شمسية، مدرج فاكهة، 5 توك توك، سلم خشب، 6 أسطوانة غاز.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

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وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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نجح رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، في القبض على واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة بولاق الدكرور، بعد ارتكابه 21 واقعة سرقة دراجات نارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود معلومات للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات الدراجات النارية، بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية، متخذين دائرة القسم، مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وأفراد التشكيل كلا من أيمن. م، 22 سنة، عاطل، جمال. د، 22 سنة، عاطل، جمال. ق، 24 سنة، عاطل، وبإعداد عدة اكمنة لضبطهم، تمكن المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، من القبض عليهم، وبحوزتهم، 2 سلاح ناري، طلقات نارية.

وبمواجهتهم اقروا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بما توصلت إليه التحريات، وارتكابهم 21 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن مكان تصريفهم المسروقات، وتم إعادتها بمعرفة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.