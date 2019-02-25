مصر | قرار عاجل من النائب العام في واقعة "طفل مدينتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من النائب العام في واقعة "طفل مدينتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط الكلبين، محل واقعة عقر كلبين لأحد الأطفال بدائرة القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أمر بإيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان عما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلي مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة وذلك بمراعاة صغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

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