مصر | ضبط 8 قطع أسلحة وتنفيذ 245 حكما قضائيا في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 قطع أسلحة وتنفيذ 245 حكما قضائيا في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، في مجال ضبط الأسلحة النارية عن ضبط بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 11 مم، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 18 طلقة مختلفة الاعيرة، وفي مجال المواد المخدرة تم ضبط 1375 جرام من جوهر الحشيش المخدر، 810 جرام الاستروكس، 119 قرص مخدر، وفي مجال الأسلحة البيضاء تم ضبط 6 قضايا احراز سلاح ابيض بهم 6 قطع أسلحة بيضاء، وفي مجال تنفيذ االاحكام تم تنفيذ 245 حكم قضائي "45 حكم جناية منهم 3 مؤبد، 19 حكم مستأنف، 118 حكم جزئي، 61 حكم غرامات، 2 حكم مخالفة، مبلغ 2500 جنيه.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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سقط فى قبضة ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، عناصر تشكيل عصابى ادارا وكرا لتزوير المحررات الرسمية ممن لديهم موانع قانونية بالقليوبية، فى واحدة من الضربات القوية ضد عصابات التزوير المستندات المرور بنطاق المحافظة.

كانت معلومات وردت لقطاع الامن العام تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة للمرور برئاسة اللواء هشام عامر مدير المباحث بالادارة، اكدتها التحريات، مفادها قيام تشكيل عصابى تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث المرور وبرئاسة مفتشى قطاع الامن العام، وأسفرت الجهود عن تحديد أفراد التشكيل (محمد م ع حاصل على دبلوم ومحمود ع عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية).

و يقوم الأول بإصطناع تلك المحررات والمستندات ويقتصر دور الثانى فى ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى يتقاسمونه فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات داهمت مامورية قطاع الامن العام تنسقيًا مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما وعُثر بمسكن الأول على (36 بنطة خاصة بدمغ أرقام شاسيهات السيارات- 27 نموذج فحص فنى- 20 أمر إستلام لوحات معدنية خالية البيانات - 13 فاتورة بيع سيارة - 9 نماذج طلب تجديد سيارة- إيصال مكربن منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى - 5 بطاقات رقم قومى لأسماء مختلفة-4 نماذج رخص تسيير مؤمنة خالية البيانات - عقد بيع سيارة خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية - توكيل بيع سيارة خالى البيانات - نموذج ترخيص سيارة موجه للمرور المركزى - شهادة إتمام مرحلة دراسية ممهور بخاتم شعار الجمهورية - نموذج رخصة قيادة مؤمن خالى البيانات).

بمواجهتهما إعترفا، بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.